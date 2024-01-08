Украинские футболисты потребовали от президента Франции не пускать россиян на ОИ

Футболисты Молодежной сборной Украины написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 с просьбой не допускать россиян. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Сообщается, что письмо подписали такие игроки, как Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и другие. В своем послании футболисты возмутились тем, что российские атлеты, уже получившие лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, поддерживают СВО.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее украинский футбольный клуб призвал МОК не позориться и не допускать россиян на ОИ.