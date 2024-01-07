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В «Факеле» заявили о заинтересованности игроком «Спартака»

Спортдир «Факела» Котов: игрок «Спартака» Мелешин нам интересен

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Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о ходе переговоров по аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше», — сказал Котов.

«Факел» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата России. Лучшим бомбардиром команды является Евгений Марков, забивший шесть мячей.

Мелешин является воспитанником красно-белых. В команду он попал в 2010 году. В 2022 году нападающий дебютировал за основную команду «Спартака». Свой первый мяч в чемпионате России забил 23 октября 2022 года в матче 14-го тура против «Химок».

В текущем сезоне Мелешин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) три матча, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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