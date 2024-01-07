Винер назвала имя своего преемника

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер порассуждала над тем, кто может стать ее преемником. Ее слова передает Sport24.

«Мое сердце подсказывает, что мой преемник — Алина Кабаева, но она пока не готова. С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова. У меня много моих детей-воспитанников, которые многое знают и понимают все так же, как я. И в любой момент готова им передать, поднять, определить и работать вместе», — сказала Винер.

16 октября Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

В июле 2023 года исполком FIG решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее Винер рассказала, что ее разочаровало в 2023 году.