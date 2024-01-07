Экс-игрок сборной России оценил переход Салтыкова в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин положительно оценил возможный трансфер нападающего самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в стан «железнодорожников». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Оценю этот переход так: очень полезный футболист и в общем трансфер. Поэтому считаю, что Салтыков придется ко двору», — сказал Булыкин.

«Чемпионат» ранее сообщил о переходе Салтыкова в «Локомотив». Однако игрок останется в «Крыльях Советов» на правах аренды до лета 2024 года.

Салтыков выступает за «Крылья Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Команда, набрав 29 очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о том, что его удивило в первой части РПЛ.