Футболист иностранной сборной поделился впечатлениями о России

Голкипер сборной Ирана Мохаммад Сиявоши Энаяти признался, что посещал Россию 10 лет назад. Его слова передает Legalbet.

«Я уже приезжал в Россию, около 10 лет назад я был в Астрахани. Москва для меня новый город. Что мне уже запомнилось здесь? Пока только арена. Москва — красивый город, но холодный и снежный. Сейчас Москва очень украшена, везде яркие огни, что немного согревало меня. У нас пока тренировки, игры, возможно, после турнира у нас будет целый свободный день, чтобы познакомиться поближе и посмотреть на главные достопримечательности столицы», — сказал Энаяти.

Энаяти в составе своей сборной принимает участие в Кубке дружбы.

Основные футбольные сборные России и Ирана играли между собой в марте 2023 года. Тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Тареми (с пенальти) и Антон Миранчук (с пенальти).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее товарищеский матч против сборной России назвали лучшим событием 2023 года.