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Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с «Локомотивом»

«Чемпионат»: игрок «Крыльев Советов» Салтыков перешел в «Локомотив»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Нападающий Никита Салтыков заключил трудовое соглашение с московским «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 млн рублей», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Салтыков является воспитанником московских академий «Мастер-Сатурн» и «Чертаново». В 2021 году он получил шестимесячную дисквалификацию за драку в матче МФЛ.

Салтыков выступает за «Крылья Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Команда, набрав 29 очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игрок «Милана» может перейти в клуб РПЛ.

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