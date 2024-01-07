Российская чемпионка ОИ рассказала о поддержке от иностранных соперниц

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене рассказала о письмах поддержки от иностранных спортсменов. Ее слова передает ТАСС.

«Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех», — сказала Ласицкене.

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, первую с 2012 года, когда победила Анна Чичерова. В активе россиянки 26 побед на этапах «Бриллиантовой лиги» в карьере, что является лучшим результатом в истории прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин). В 2023 году она завершила карьеру.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в ассоциации на фоне допинг-скандала. После этого легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения нейтрального статуса от World Athletics.

Ранее шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян.