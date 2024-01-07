Норвежский шахматист Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на платформе для игры в шахматы Chess сообщил о том, что не примет участие в турнире претендентов.

«Да, я не собираюсь играть на турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему», — сказал Карлсен.

Турнир претендентов пройдет в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года. В соревнованиях примет участие россиянин Ян Непомнящий, француз Алиреза Фируджа и другие. Карлсена заменит азербайджанец Ниджат Абасов.

В 2022 году Карлсен также отказался от участия в турнире. Россиянин Непомнящий досрочно стал победителем. Второе место занял китаец Дин Лижень, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

Магнус Карлсен владел шахматной короной с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В августе 2023 года Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу.

Ранее Непомнящий пожелал Международной шахматной федерации честности и мудрых судей.