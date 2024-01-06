Российский олимпийский чемпион рассказал, как ему предложили $10 тысяч за убийство

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что ему предложили $10 тысяч за убийство, передает РИА Новости.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов. Я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — сказал Васильев.

Спортсмен отметил, что сделал ему такое предложение бывший спортсмен, чье имя он не стал называть, отметив, что его уже нет в живых.

«Если бы не отказался, меня бы сейчас не было», — добавил Васильев.

Васильев является олимпийским чемпионом 1984 и 1988 годов. В 1986 году он стал чемпионом мира.

Сейчас Васильев является главой Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

Ранее Васильев заявил, что ждет новых форматов в российском биатлоне.