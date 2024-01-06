Футболистка «Локомотива» заявила, что видит большой прогресс женского футбола

Футболистка московского «Локомотива» Ирина Подшибякина призналась, что ее стали узнавать на улицах, передает Legalbet.

«Я иногда иду по улице, и мне говорят: «О, ты же Ира Подшибякина из «Локомотива». Это очень приятно. Такого не было еще несколько лет назад. На наших матчах все активнее работает телевидение и другие СМИ», — сказала Подшибякина.

В прошлом сезоне женской Суперлиги «Локомотив» занял третье место, набрав 37 очков. Чемпионом стал петербургский «Зенит», набрав 41 балл. Вторую строчку занял ЦСКА, отстав от «Зенита» на три балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

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