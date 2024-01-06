В «Спартаке» рассказали, грозит ли Промесу экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что футболисту клуба Квинси Промесу не грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, передает Sport24.

«Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», — сказала Завьялова.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды после публикации в соцсетях фотографий со дня рождения в Дубае.