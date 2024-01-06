Олимпийский чемпион ждет новых форматов в российском биатлоне

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что в 2024 году ждет новых форматов в российском биатлоне в 2024 году, передает Legalbet.

«Жду от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития этого спорта в нашей стране», — сказал Васильев.

Также Васильев отметил, что ему хотелось бы видеть возвращения наших биатлонистов на международные старты, но на сегодняшний день говорить в данном контексте не о чем.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее условия МОК по российским спортсменам назвали «унижением великой державы».