Товарищеский матч против сборной России назвали лучшим событием 2023 года

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал товарищеский матч против сборной России лучшим событием 2023 года, передает Sport24.

«Нам понравилась игра и то, как россияне приветствовали нас. Это было очень круто. Поэтому выделю это событие как лучшее в прошлом году для нашей сборной», — сказал Джунан.

12 октября сборная России в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин с иронией обратился к игрокам национальной команды.