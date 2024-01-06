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Товарищеский матч против сборной России назвали лучшим событием 2023 года

Федерация футбола Камеруна назвала матч против России лучшим событием 2023 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал товарищеский матч против сборной России лучшим событием 2023 года, передает Sport24.

«Нам понравилась игра и то, как россияне приветствовали нас. Это было очень круто. Поэтому выделю это событие как лучшее в прошлом году для нашей сборной», — сказал Джунан.

12 октября сборная России в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин с иронией обратился к игрокам национальной команды.

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