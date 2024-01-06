Российский фигурист рассказал, рассматривает ли он смену гражданства

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, заявил, что не рассматривает вопрос со сменой гражданства, передает «Спорт-Экспресс».

«Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается именно парного катания. Развиваться в нашем виде лучше всего в России», — отметил Янченков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

Ранее Татьяна Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов.