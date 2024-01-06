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Тренер «Ариса» Шпилевский о будущем Кокорина: у нас другие приоритеты

Главный тренер «Ариса» о Кокорине: у нас другие приоритеты

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kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о будущем форварда Александра Кокорина в команде, передает Sport24.

«Пока рано говорить о будущем Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» еще шесть месяцев. Произойти может все что угодно», — сказал Шпилевский.

Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

Ранее Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь.

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