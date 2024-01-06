В «Зените» отреагировали на слухи об отъезде Тимощука из России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что помощник главного тренера команды Сергея Семака Анатолий Тимощук уехал из России, передает Sport24.

«Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу», — сказал Медведев.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс работавший в украинских клубах «Кристалл» и «Судостроитель», предположил в интервью изданию «Украинский футбол», что Тимощук покинул Россию и живет в другой стране.

Решением Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в петербургском «Зените». Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины. Кроме того, уже в составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл российское первенство, завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее экс-игрок сборной Украины Алексей Гай заявил, что у него много вопросов к Тимощуку.