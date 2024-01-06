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Экс-форвард «Баффало» подверг критике решение не вызывать Овечкина на Матч звезд

Афиногенов не согласен с решением НХЛ не вызывать Овечкина на Матч звезд

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Kyle Ross/Reuters

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов не согласился с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не вызывать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на Матч звезд, передает «Чемпионат».

«Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Александр должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент. Может ли еще получить приглашение, ведь там еще 12 вакантных мест? Я думаю, однозначно вызовут», — сказал Афиногенов.

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

От «Вашингтона» был выбран канадский нападающий Том Уилсон. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Ранее Матч звезд НХЛ назвали клоунадой.

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