Бывшая российская фигуристка назвала плюс от пропуска сезона

Фигуристка Софья Самоделкина назвала плюс от пропуска сезона, заявив, что у нее появилось время залечить старые травмы, передает RT.

«Появилось время залечить травмы, никуда не торопясь. Одно дело — постоянно принимать какие-то обезболивающие, и совсем другое — иметь возможность спокойно переждать», — сказала Самоделкина.

В прошлом сезоне на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Летом 2023 года фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее олимпийская чемпионка выделила лучших российских фигуристов 2023 года.