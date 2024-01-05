Карасев рассказал, как к нему относились на сборе судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что руководители судейского корпуса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны его работой на сборах осенью 2023 года. Слова арбитра передает ТАСС.

Карасев рассказал, что о приглашении на сборы, которые прошли с 3 по 6 сентября в швейцарском Сьоне, ему сообщил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

«В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что еще вызовут на сборы», — заявил Карасев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее экс-футболист призвал не смешивать спорт и политику на примере США.