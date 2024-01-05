Косторная вернула костюмы дизайнеру в пакете с надписью про «крысу»

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева рассказала в социальных сетях, что Алена Косторная вернула ей костюмы для выступлений.

Она отметила, что фигуристка уложила костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«Видите, в какой пакет она мне положила. Еще она мне нахамила и сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама», — рассказала дизайнер.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту она прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

Позднее Куклычева рассказала «Матч ТВ», что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за пошив костюмов, но спортсменка ответила ей, что ничего не должна.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее Куклычева заявила, что может подать в суд на Косторную.