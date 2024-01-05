Стало известно, от чего зависит возвращение российских хоккеистов на турниры IIHF

Допуск российских и белорусских спортсменов до турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) зависит только от возможности безопасной организации соревнований. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подчеркнул, что допуск российских и белорусских игроков к соревнованиям IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности IIHF провести безопасные соревнования», — говорится в релизе.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же Тардиф сообщил, что совет организации вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Овечкин не попал в число участников Матча звезд НХЛ.