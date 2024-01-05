Дизайнер о скандале с фигуристкой Косторной: мы что, рабы?

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева заявила в комментарии Sport24, что

вопрос с долгом Алены Косторной остается открытым.

«Общалась с ней вчера. Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары. Но вопрос не закрыт. У нас нет денег. Нет рекламы у дизайнеров. Она должна выполнить обязательства. Платья она все надевала. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается она выступала в этих платья бесплатно. Кто она такая что бы себя так вести?

Пока сил на суд нет, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?» — заявила Куклычева.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту дизайнер прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее еще один дизайнер выступил с критикой фигуристки Косторной.