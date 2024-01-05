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В «Зените» ответили на вопрос о трансфере игрока из клуба-конкурента по РПЛ

В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере хавбека Ахметова

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Александр Вильф/РИА Новости

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил в комментарии РИА Новости, что разговоры о трансфере футболиста «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский клуб преждевременны.

«Преждевременно говорить», — сказал Медведев, комментируя слухи о планах сине-бело-голубых по выкупу контракта Ахметова у «быков».

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдет из «Краснодара» в «Зенит». По данным «Чемпионата», сумма трансфера составит около 100 млн рублей.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. В составе сборной России Ахметов сыграл девять матчей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» отстает на два балла и расположился на второй строчке.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не переживают за репутацию клуба из-за новичка команды.

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