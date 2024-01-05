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Сербские болельщики поддержали жителей Белгорода

Сербские фанаты на матче Евролиги подняли баннер «Белгород, мы с тобой»

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На матче между сербскими баскетбольными клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Евролиге болельщики вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода.

Надпись на баннере гласит: «Белгород, мы с тобой». Игра прошла в Белграде и завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 88:72. Оба клуба на текущий момент не попадают в зону плей-офф Евролиги — «Партизан» после 19 игр занимает 11-ю строчку, «Црвена Звезда» находится на 13-м месте в турнирной таблице.

21 марта сборная Сербии по футболу сыграет товарищеский матч с Россией. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо». Украина потребовала отменить игру.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее пропавший российский баскетболист упал с моста.

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