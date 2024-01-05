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Россиянин потерял единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Хоккеист «Тампы» Кучеров упустил единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

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Paul Sancya/AP

По итогам прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упустил единоличное лидерство в гонке бомбардиров лиги.

По набранным очкам его догнал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В матче с «Даллас Старз» канадец забросил две шайбы и сделал результативную передачу, в то время как россиянин с «Миннесотой Уайлд» отметился лишь ассистом.

У Кучерова и Маккиннона стало по 64 результативных действия при одинаковом показателе проведенных матчей (39). Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги еще один россиянин – форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (24+29), набравший 53 очка в 37 играх.

В списке лучших снайперов НХЛ Кучеров (27) идет на втором месте, уступая нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (30).

Кучеров попал в список приглашенных на Матч звезд НХЛ — 2024. Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля.

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