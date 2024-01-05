Овечкин не попал в число участников Матча звезд НХЛ

Три российских игрока приглашены на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года. Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля.

Лига выбрала по одному хоккеисту от каждого из 32 клубов. По результатам голосования болельщиков, которое пройдет до 11 января, будут выбраны еще 12 игроков – четыре голкипера и восемь полевых.

Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). В списке не оказалось капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Полный список участников Матча звезд НХЛ — 2024

Атлантический дивизион

Давид Пастрняк («Бостон»), Алекс Дебринкэт («Детройт»), Расмус Далин («Баффало»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Ник Судзуки («Монреаль»), Брэди Ткачук («Оттава»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

Столичный дивизион

Себастьян Ахо («Каролина»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Бун Дженнер («Коламбус»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Центральный дивизион

Клейтон Келлер («Аризона»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Бедард («Чикаго»), Джейк Эттингер («Даллас»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион

Фрэнк Ватрано («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес»), Ольвер Бьеркстранд («Сиэтл»), Томаш Гертл («Сан-Хосе»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Джек Айкел («Вегас»).

Ранее четыре очка россиян не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ.