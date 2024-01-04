Роналду получит награду имени Марадоны

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени легендарного Диего Марадоны. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Форвард получит приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. 38-летний португалец записал на свой счет 54 гола. Вслед за ним располагаются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча. Роналду получит награду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае 19 января.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

В последнем матче 2023 года «Аль-Наср» обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун» со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.

Ранее Роналду подарил матери Porsche на день рождения.