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Дизайнер: мечтала, чтобы Косторная оставила меня в покое

Дизайнер Куклычева заявила об отсутствии уважения Косторной к ее работе

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Denis Balibouse/Reuters

Дизайнер Алена Куклычева рассказала в комментарии РИА Новости, как последние полгода мечтала, чтобы фигуристка Алена Косторная оставила ее в покое.

«Последние полгода мечтала, чтобы она оставила меня в покое. Было очень тяжело работать. Субординация стерлась полностью, никакого уважения. Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону. После она все равно дожала Дашу (мастера. — «Газета.Ru») с этими крыльями,» — рассказала дизайнер.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту Куклычева прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее еще один дизайнер выступил с критикой фигуристки Косторной.

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