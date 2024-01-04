«Зенит» объявил о переходе бразильского форварда

Петербургский «Зенит» объявил о переходе футболиста «Коринтианса» Педро. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.

Стороны достигли договоренности еще прошлым летом, но отложили переход до совершеннолетия игрока. 12 января Педро присоединится к российской команде и пройдет медицинские тесты.

5 февраля бразильцу исполнится 18 лет. Он является воспитанником «Коринтианса». В составе клуба нападающий провел 21 матч и забил один мяч. В начале 2023 года он участвовал в чемпионате Южной Америки (U-20) в возрасте 16 лет. Там он забил два мяча и помог сборной выиграть турнир.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее назвали три причины, по которым Артур сомневается в переходе в «Зенит».