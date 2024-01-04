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Мбаппе заскучал по игре с Месси

Форвард «ПСЖ» Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Месси

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@k.mbappe/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об игре с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport.

Француз признался, что скучает по возможности играть рядом с Месси. «Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один», — поделился Мбаппе.

36-летний аргентинец выступал за клуб из Парижа с 2021 по 2023 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны.

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

30 октября 2023 года Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее «Реал» разработал очередной план по трансферу Мбаппе.

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