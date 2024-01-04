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В Федерации шахмат России назвали самое значимое событие 2023 года

Филатов назвал переход ФШР из Европы в Азию стратегически верным решением

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил в интервью ТАСС, что переход организации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию стал одним из ключевых событий 2023 года.

«Это было стратегическое решение наблюдательного совета ФШР, и время показало, что оно было верным. ФШР официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей из Европы в Азию.

28 февраля 2023 года в Абу-Даби за вступление России проголосовали 29 делегатов азиатской федерации, против — один, воздержались — шесть. С 1 мая 2023 года — дата юридического перехода — российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах», — заявил Филатов.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее польский гроссмейстер отказался жать руку россиянину.

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