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«Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду

«Зенит» отдал защитника Ренана в аренду бразильскому «Интернасьоналу»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Роберт Ренан продолжит сезон в «Интернасьонале». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Клубы достигли договоренности о переходе 20-летнего защитника на правах аренды. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость бразильца в €9 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

«Зенит» после первой части сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее футболист сборной Бразилии подписал контракт с «Зенитом».

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