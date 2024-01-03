Экс-игрок сборной Украины о Тимощуке: к нему есть много вопросов

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай заявил, что у него есть вопросы к бывшему партнеру по сборной Анатолию Тимощуку, который сейчас является ассистентом главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, передает «Украинский футбол».

«Анатолий ни разу не высказал свое мнение о происходящих на Украине событиях? К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление», — сказал Гай.

Решением Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в петербургском «Зените». Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины. Кроме того, уже в составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл российское первенство, завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» заявил, что не хочет говорить о Тимощуке.