В FIDE отреагировали на отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину

Международная федерация шахмат (FIDE) заявила, что отказ польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину не является нарушением правил, передает РБК.

«Санкции накладываются, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой—Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — говорится в заявлении.

Матч между Дудой и Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Анатолий Карпов объяснил, почему гроссмейстер Дуда отказался от рукопожатия с Хисматуллиным.