Гашек поддержал польского гроссмейстера за отказ пожать руку россиянину

Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал в соцсетях польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, прошедшего в Узбекистане с 26 по 30 декабря.

«Правильный жест. Но, скажем прямо, это не выход», — написал Гашек.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

30 декабря украинская шахматистка Анна Музычук отказалась пожимать руку россиянке Валентине Гуниной после поражения в партии 17-го тура чемпионата мира по блицу в Самарканде.

Ранее Сергей Карякин призвал наказать польского гроссмейстера за отказ пожать руку россиянину.