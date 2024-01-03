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Карякин призвал наказать польского гроссмейстера за отказ пожать руку россиянину

Карякин: гроссмейстер Дуда должен быть наказан за отказ пожать руку Хисматуллину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Международную федерацию шахмат (FIDE) наказать польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает »Матч ТВ».

«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», — сказал Карякин.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Карякин заявил, что угрозы за поддержку СВО вполне реальны.

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