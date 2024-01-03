Тарасова заявила, что никогда не будет комментировать фигурное катание в паре с Рудковской

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что никогда не будет комментировать фигурное катание в паре с Яной Рудковской, передает «Спорт-Экспресс».

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. С непрофессионалами я не готова работать», — сказала Тарасова.

Тарасова вернулась на комментаторскую позицию, она работала на чемпионате России — 2024.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании.