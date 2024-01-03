Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Питтсбург».

Встреча завершилась со счетом 4:3. По ходу матча «Вашингтон» лидировал со счетом 4:0.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Том Уилсон, Бек Маленстин, Мартин Фехервари, а Александр Овечкин забросил четвертую шайбу. За «Питтсбург» забили Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 42 очка. «Питтсбург» располагается на 11-м месте, имея в активе 40 баллов.

На первом месте идет «Бостон», набрав 52 очка, вторую строчку занимает «Рейнджерс», имея в активе 51 очко, замыкает тройку сильнейших «Флорида» с 48 очками.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра состоится 4 января, команды выйдут на площадку в 3:30 по московскому времени.

«Питтсбург» встретится с «Бостоном». Команды проведут матч 5 января. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по московскому времени.

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