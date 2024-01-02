Голливудский актер Болдуин восхитился Валиевой

Голливудский актер Алек Болдуин оценил технику олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы, ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева у себя в соцсети.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла. Также фигуристка представила на чемпионате России — 2024 показательный номер под саундтрек из сериала «Слово пацана» — песню «Пыяла» группы «Аигел».

На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат. Ей было разрешено выступить в личном турнире, по итогам которого она стала четвертой. Ее дело рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), решение будет вынесено в начале 2024 года.

Ранее призер Игр назвал постановки Валиевой удивительными.