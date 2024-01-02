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Российского теннисиста увезли с корта на инвалидной коляске из-за травмы

Теннисист Карацев проиграл Каблеру в первом круге турнира ATP в Брисбене

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Fuminori Ogane/The Yomiuri Shimbun/Reuters

Российский теннисист Аслан Карацев получил травму во время первого круга турнира серии ATP-250 в Брисбене. Об этом сообщает журналистка Стефани Майлс.

Карацев играл с представителем США Джейсоном Кублером и во втором сете отказался от борьбы из-за полученного повреждения. Как пишет Майлс, Карацева увезли с корта в коляске с «большим пакетом льда на колене».

Карацев — первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии 2021). Он стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в миксте с Еленой Весниной, также в своей карьере он четыре раза завоевывал трофей турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов, три титула были добыты в одиночном разряде. В составе сборной России Карацев выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в 2021 году.

Кублер в следующем раунде турнира сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который проводит первое соревнование после пропуска сезона из-за восстановления после травмы.

Ранее теннисист Даниил Медведев с семьей отпраздновал Новый год.

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