Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В трех матчах последней недели 2023 года Панарин забросил пять шайб и сделал одну результативную передачу. В выездной игре против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (5:1) Панарин отметился хет-триком.

Панарин — обладатель призов «Золотой шлем» (Континентальная хоккейная лига (КХЛ), 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016). За «Рейнджерс» он выступает с 2019 года. До этого в Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» (2015 — 2017) и «Коламбус Блю Джекетс» (2017 — 2019). В России вместе со СКА, за который играл с 2013 по 2015 год, Панарин взял Кубок Гагарина.

Лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В трех матчах финский хоккеист забросил две шайбы и сделал девять результативных передач. Замкнул тройку звезд недели защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз.

Ранее, 31 декабря, Панарин стал первой звездой дня в НХЛ.