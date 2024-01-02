Надаль одержал первую победу после возвращения в теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в матче первого круга мужского одиночного разряда турнира ATP-250 в Брисбене.

Соперником испанского теннисиста стал австрийский спортсмен Доминик Тим. Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

В следующем раунде Надаль сразится с австралийцем Джэйсона Каблера (102-я ракетка мира). Он вышел в следующий раунд турнира после того, как его соперник — российский теннисист Аслан Карацев — во втором сете отказался от борьбы и снялся с матча.

Надаль рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что стало рекордом турниров серии «Большого шлема». Теннисист — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах «Большого шлема» и олимпийское золото не в один год) и один из четырех теннисистов в истории тенниса (один из двух в Открытую эру) кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии «Большого шлема».

Надаль пропустил прошлый сезон из-за травмы.

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