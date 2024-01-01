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Тарасова назвала удачным 2023 год для фигурного катания

Тренер Тарасова назвала удачным 2023 год для фигурного катания

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Чемпионату» заявила, что считает успешным прошедший год для отечественных фигуристов.

По ее мнению, в нашей стране увеличивается конкуренция во всех видах фигурного катания.

«2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания. Прошел чемпионат России в очень сильной борьбе, появился Дикиджи, который может сражаться со всем миром. Он с Гуменником выступал на самом высоком уровне. У нас очень сильные девочки, а пары лучшие в мире. Особенно хороши наши чемпионы Мишина и Галлямов, которые шикарно откатали произвольную программу на чемпионате России», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Алина Загитова объяснила, как придумала слово «безызбежность».

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