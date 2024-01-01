Теннисистка Павлюченкова проиграла русской американке в первом матче 2024 года

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова неудачно стартовала на турнире в австралийском Окленде.

В первом матче в 2024 году 60-я ракетка мира уступила 22-летней американке с русскими корнями Аманде Анисимовой. Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 4:6.

По ходу игры Павлюченкова оформила одну подачу навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница совершила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 50% брейк-пойнтов (7 из 14). Во втором круге турнира в Окленде Анисимова сыграет против представительницы Чехии Мари Боузковой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидирует полячка Ига Свентек, в ее активе 9505 очков. На второй позиции с результатом 9050 очков расположилась белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Кори Гауфф (6690).

Перед стартом нового сезона в рейтинге АТР продолжает лидировать серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков). Другой россиянин, Андрей Рублев, набрав 4805 очков, занимает пятое место.

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