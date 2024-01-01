Буффон предложил изменить размер футбольных ворот

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в интервью Tuttosport предложил увеличить размер футбольных ворот.

По его мнению, общепринятые параметры ворот, установленные в 1875 году, могут быть пересмотрены в пользу расширения.

«Мы могли бы начать об этом думать, на днях я говорил об этом с родственниками и женой. Размер ворот был установлен 150 лет назад. Наверное, тогда это правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали техничнее, непредсказуемее», — заявил Буффон.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что «Спартак» переименовал стадион.