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Буффон предложил изменить размер футбольных ворот

Чемпион мира Буффон предложил изменить размер футбольных ворот

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в интервью Tuttosport предложил увеличить размер футбольных ворот.

По его мнению, общепринятые параметры ворот, установленные в 1875 году, могут быть пересмотрены в пользу расширения.

«Мы могли бы начать об этом думать, на днях я говорил об этом с родственниками и женой. Размер ворот был установлен 150 лет назад. Наверное, тогда это правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали техничнее, непредсказуемее», — заявил Буффон.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что «Спартак» переименовал стадион.

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