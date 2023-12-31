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Олимпийская чемпионка Ишмуратова: МОК сам будет приглашать россиян на турниры

Чемпионка ОИ Ишмуратова: МОК будет приглашать Россию на турниры

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Евгений Биятов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитете (МОК) будет приглашать российских атлетов на турниры, передает РИА Новости.

Ишмуратова заявила, что ситуация кардинально изменится когда Россия одержит победу в СВО.

«МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом», — сказала Ишмуратова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее в России обвинили украинскую теннисистку в провокациях.

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