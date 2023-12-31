14-летняя бывшая российская теннисистка завоевала крупнейший титул в карьере

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова стала победительницей взрослого турнира ITF W15, который прошел в Тунисе.

В финале бывшая россиянка, которая сейчас представляет Францию, одержала победу над немкой Селиной Даль 7:6 (7:5), 6:0.

Для Ефремовой это был второй взрослый турнир в карьере. В первом турнире она дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Румынии Маре Гае.

Ефремова сменила российское гражданство на французское в сентябре 2023 года. С девяти лет она тренируется в академии Патрика Муратоглу.

За год с 370-го места в мировом юниорском рейтинге ITF она поднялась на 154-ю строчку.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российская чемпионка Игр по теннису заявила о возобновлении карьеры.