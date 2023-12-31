Назван клуб, в который может уйти лидер «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на журналиста Тати Цивьело.

Отмечается, что услуги колумбийского полузащитника были предложены «Боке Хуниорс». Аргентинская сторона пока не ответила на предложение.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является пятикратным чемпионом России в составе петербургского клуба и обладателем Кубка страны. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков.

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