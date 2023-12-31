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Россиянин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Transfermarkt: Головин попал в число самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

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Global Look Press

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt.

27-летний Головин оценивается в €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

Первое место в списке занимает полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который оценивается в €80 млн. Вторым идет хавбек «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко (€42 млн), третьим — игрок лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик (€40 млн), четвертым — вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили, шестым — защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко (€28 млн), седьмым — форвард «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик (€28 млн), восьмым — защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный (€25 млн), девятым — вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин (€25 млн), десятым — форвард «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков (€25 млн).

Ранее россиянин попал в рейтинг самых надежных футбольных вратарей мира.

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