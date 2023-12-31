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Российская шахматистка оценила отказ украинки от рукопожатия

Шахматистка Гунина заявила, что ее не смущает отказ Музычук от рукопожатия на ЧМ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Шахматистка Валентина Гунина заявила в комментарии «Матч ТВ», что ее не смущает решение украинок не жать руки россиянкам.

«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя. Когда я играла с сестрами Музычук, понимала, что это непростая ситуация, но меня это никак не выбивает», — заявила спортсменка.

На чемпионате мира по блицу в Самарканде Валентина Гунина обыграла украинку Анну Музычук в партии 17-го тура и обеспечила себе победу на турнире. После матча Музычук отказалась пожимать руку россиянке.

34-летняя Гунина начала турнир с семи побед подряд и сумела сохранить лидерство до решающего тура. В 17 турах она заработала 14 очков.

Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу, первый титул она завоевала в 2012 году.

В 2022 году Международная шахматная федерация приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Ян Непомнящий пожелал Международной шахматной федерации честности и мудрых судей.

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